RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Голкипер "Ванкувера" с уверенным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Кевин Ланкинен сделал заявку на статус основного в рядах "Кэнакс" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вратаря "Ванкувер Кэнакс" Кевина Ланкинена лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

29-летний финн приложился к выездной победе над "Филадельфией" (3:0). Шайбы забросили Хегландер, Бесер и Шервуд.

Ланкинен парировал 26 бросков "Флайерс". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Этот шатаут стал для вратаря премьерным в нынешнем сезоне. Ранее он оформил 2 "сухих" поединка за "Чикаго" и еще один – в составе "Нэшвилла".

В кампании 2024/25 Ланкинен будет конкурировать за место в основе "Ванкувера" с латышом Артурсом Шиловсом, пока в лазарете будет оставаться Тэтчер Демко. Последний сыграл 2 матча в регулярке с коэффициентом надежности 4.50 пункта. Результат финского голкипера по этому показателю – 1.28 (3 поединка).

В топ-тройку звезд также попали вингер "Вашингтона" Том Уилсон и вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Первый оформил дубль в перестрелке из "Нью-Джерси" (6:5 ОТ). Второй же совершил 34 сэйва в противостоянии с "Торонто" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне вингер "Виннипега" Элерс возглавил подборку героев дня с дублем против "Сан-Хосе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей