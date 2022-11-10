Голкіпер "Флориди" став першою зіркою ігрового дня НХЛ: відео

Молодий голкіпер забезпечив "пантерам" упевнену перемогу над "Кароліною" (3:0). 21-річний американець парирував усі 40 кидків гостей у напрямку воріт "Флориди".

Для Найта цей шатаут став першим у нинішньому сезоні та всього третім у кар'єрі в НХЛ. У кампанії 2022/23 він разом із досвідченим росіянином Бобровскім почергово виходить на матчі регулярного сезону. Такий же підхід тренерський штаб "Флориди" використовував і в попередньому чемпіонаті.

Другою зіркою вечора став форвард "Міннесоти" Кіріл Капрізов. У матчі проти "Анахайма" (4:1) він закинув дві шайби – спершу підправив кидок Болді, а потім на "п'ятаку" реалізував момент після передачі Цуккарелло. Замкнув топ-трійку хокеїстів нападник "Монреаля" Кірбі Дак із дублем у ворота "Ванкувера" (5:2).

Напередодні першою зіркою вечора в НХЛ став крайній форвард "Вегаса" Райллі Сміт. Він оформив дубль проти "Торонто". Перша його шайба перевела поєдинок в овертайм, а друга – завершила матч перемогою "лицарів".