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Голкипер "Флориды" стал первой звездой игрового дня НХЛ: видео

Фото: Спенсер Найт (справа) оформил шат-аут (thesportingtribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим игроком вечера в Национальной хоккейной лиге стал вратарь "Флориды Пантерз" Спенсер Найт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Молодой голкипер обеспечил "пантерам" уверенную победу над "Каролиной" (3:0). 21-летний американец парировал все 40 бросков гостей по воротам "Флориды".

Для Найта этот шат-аут стал первым в нынешнем сезоне и всего третьим в карьере в НХЛ. В кампании 2022/23 он вместе с опытным россиянином Бобровским поочередно выходит на матчи регулярного сезона. Такой же подход тренерский штаб "Флориды" использовал и в предыдущем чемпионате.

Второй звездой вечера стал форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. В матче против "Анахайма" (4:1) он забросил две шайбы – сначала подправил бросок Болди, а затем на "пятаке" реализовал момент после передачи Цуккарелло. Замкнул топ-тройку хоккеистов нападающий "Монреаля" Кирби Дак с дублем в ворота "Ванкувера" (5:2).

Накануне первой звездой вечера в НХЛ стал крайний форвард "Вегаса" Райлли Смит. Он оформил дубль против "Торонто". Первая его шайба перевела поединок в овертайм, а вторая – завершила матч победой "рыцарей".

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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