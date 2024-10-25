Голкіпер "Флориди" з рекордом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

36-річний росіянин допоміг "Пантерз" перемогти "Рейнджерс" на виїзді (3:1). Він парирував 24 з 25-ти кидків "синьосорочечників", а шайбами відзначилися Лунделл, Верхейге та Беннетт.

Бобровскій побив рекорд НХЛ за кількістю матчів для чотирьох сотень перемог. Ювілейного успіху голкіпер досягнув у 707-му поєдинку під егідою ліги. Він покращив досягнення легенди "Рейнджерс" Хенріка Лундквіста (727 матчів).

У складі "Флориди" Бобровскій розпочав шостий сезон поспіль. Він допоміг команді завоював Кубок Стенлі-2024. Раніше російський голкіпер захищав кольори "Коламбуса", де двічі завоював Везіну, та "Філадельфії".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сент-Луїса" Ділан Голловей та вінгер "Вінніпега" Ніно Нідеррайтер. Перший дублем доклався до виїзного розгрому "Торонто" (5:1). Натомість другий закинув дві шайби "Сіетлу" (4:3 ОТ).

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