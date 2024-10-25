Голкипер "Флориды" с рекордом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

36-летний россиянин помог "Пантерз" победить "Рейнджерс" на выезде (3:1). Он парировал 24 из 25-ти бросков "синерубашечников", а шайбами отличились Лунделл, Верхейге и Беннетт.

Бобровский побил рекорд НХЛ по количеству матчей для четырех сотен побед. Юбилейный успех голкипер достиг в 707-м поединке под эгидой лиги. Он улучшил достижение легенды "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста (727 матчей).

В составе "Флориды" Бобровский начал шестой сезон подряд. Он помог команде завоевать Кубок Стэнли-2024. Ранее российский голкипер защищал цвета "Коламбуса", где дважды завоевал Везину, и "Филадельфии".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Сент-Луиса" Дилан Голловей и вингер "Виннипега" Нино Нидеррайтер. Первый дублем приложился к выездному разгрому "Торонто" (5:1). Второй же забросил две шайбы "Сиэтлу" (4:3 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ: