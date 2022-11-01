В Голій Пристані окупанти створили критичні умови для населення

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

За його словами, зараз окупанти вивозять автотранспорт, обладнання і ліки з Центральної райлікарні та ЦПМСД, а будівлі закривають. В місті залишилась всього одна машина "швидкої".

"Евакуюватися" за вказівкою окупантів ніхто не бажає, у тому числі лікарі. Та чи зможуть вони рятувати життя, як раніше, без обладнання та медикаментів?" - пише Янушевич.

В той же час, підопічних з Голопристанського геріатричного пансіонату окупанти примусово депортують - тих, що не можуть самостійно пересуватися, до Генічеську, інших - до тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, з 4 листопада у місті припинить працювати ринок, а наступного дня мають закритися всі продуктові магазини. Янушевич додає, що виїхати на підконтрольну Україні територію люди не можуть, бо росіяни не дають їм перепустки.