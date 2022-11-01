В Голой Пристани оккупанты создали критические условия для населения
В оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские военные создали критическую ситуацию для местных жителей, лишив их медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
По его словам, сейчас оккупанты вывозят автотранспорт, оборудование и лекарства из Центральной райбольницы и ЦПМСП, а здания закрывают. В городе осталась всего одна машина "скорой".
"Эвакуироваться" по указанию оккупантов никто не желает, в том числе врачи. Но смогут ли они спасать жизнь по-прежнему без оборудования и медикаментов?" - пишет Янушевич.
В то же время, подопечных из Голопристанского гериатрического пансионата оккупанты принудительно депортируют - тех, кто не может самостоятельно передвигаться в Геническ, других - в временно оккупированный Крым.
Кроме того, с 4 ноября в городе прекратит работу рынок, а на следующий день должны закрыться все продуктовые магазины. Янушевич добавляет, что уехать на подконтрольную Украине территорию люди не могут, потому что россияне не дают им пропуска.
Напомним, что в середине октября оккупационный "глава региона" Владимир Сальдо объявил "дбровольное перемещение" жителей Херсонской области с правого берега на левый.
А 31 октября оккупационные власти области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.