ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Голой Пристани оккупанты создали критические условия для населения

Новина українською →
Украина, Вторник 01 ноября 2022 20:37
В Голой Пристани оккупанты создали критические условия для населения Фото: оккупанты создали кризис в Голой Пристани (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские военные создали критическую ситуацию для местных жителей, лишив их медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, сейчас оккупанты вывозят автотранспорт, оборудование и лекарства из Центральной райбольницы и ЦПМСП, а здания закрывают. В городе осталась всего одна машина "скорой".

"Эвакуироваться" по указанию оккупантов никто не желает, в том числе врачи. Но смогут ли они спасать жизнь по-прежнему без оборудования и медикаментов?" - пишет Янушевич.

В то же время, подопечных из Голопристанского гериатрического пансионата оккупанты принудительно депортируют - тех, кто не может самостоятельно передвигаться в Геническ, других - в временно оккупированный Крым.

Кроме того, с 4 ноября в городе прекратит работу рынок, а на следующий день должны закрыться все продуктовые магазины. Янушевич добавляет, что уехать на подконтрольную Украине территорию люди не могут, потому что россияне не дают им пропуска.

Напомним, что в середине октября оккупационный "глава региона" Владимир Сальдо объявил "дбровольное перемещение" жителей Херсонской области с правого берега на левый.

А 31 октября оккупационные власти области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне