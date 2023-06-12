У Голій Пристані окупанти дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря, - Генштаб

"В затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що при цьому загарбники знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого Криму та російського Краснодару.

Підрив Каховської ГЕС та евакуація з Херсонської області

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Українська влада надає всю необхідну допомогу мешканцям вільних територій та проводить евакуацію населення.

Проте російські окупанти ускладнюють евакуацію населення. Вони обстрілюють Херсон і область і не дають постраждалим безпечно врятуватися. Водночас загарбники забороняють і відмовляються евакуювати жителів лівого берега Херсонської області, яка окупована росіянами.

Росіяни мало того, що не рятують місцеве населення, а стріляють у спини тим, хто намагається евакуюватись.

Зокрема, вчора окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу постраждали 23 людей, троє - загинули.

Однак українським рятувальникам вдалося евакуювати 112 людей з лівого берега Херсонської області.