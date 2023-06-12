З лівого берега Херсонської області евакуювали 112 людей, - ОВА

З лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією російських військ, вдалося евакуювати 112 людей після підрива Каховської ГЕС. Окупанти мало того, що не рятують місцеве населення, а стріляють у спини тим, хто намагається евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, на правому березі з водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян.

"На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуацію росіяни блокують, самі не проводять, і до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину. Але евакуація нашими силами триває. З лівого берега вже витягнули 112 людей", - розповів очільник регіону.

За його даними, вода продовжує відходити і досягла позначки 3029 см.

"Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень води зменшився на 64 см. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл - 32 на правому березі та 14 - на лівому", - додав Прокудін.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Сьому добу відбувається ліквідація наслідків у зоні підтоплення, до якої потрапили 80 населених пунктів, розташованих на правому та лівому березі Дніпра у Херсонській області. Окупанти, які спочатку заявили про "раптове" підвищення рівня води, нібито почали "евакуацію". Але за фактом вона не проводиться, люди змушені сидіти на дахах затоплених будинків без можливості врятуватись.