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У Голій Пристані Херсонської області пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Голій Пристані на Херсонщині прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 4 грудня, у тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська область) місцеві жителі почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи.

Гола Пристань на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, ще 14 листопада радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що в окупованих Олешках та Голій Пристані регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї.

Також ми писали, що 3 грудня бійці ЗСУ підняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області.

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Херсонська областьВибухВійна Росії проти України