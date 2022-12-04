У Голій Пристані Херсонської області пролунали вибухи

У неділю, 4 грудня, у тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська область) місцеві жителі почули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи.
Нагадаємо, ще 14 листопада радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що в окупованих Олешках та Голій Пристані регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї.
Також ми писали, що 3 грудня бійці ЗСУ підняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області.
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