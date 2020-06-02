Голик: в Запорожской области по "Большой стройке" президента отремонтируют 277,5 км дорог за год

В рамках "Большой стройки" в Запорожской области отремонтируют 277,5 км дорог государственного значения в 2020 году. Согласно плану "Укравтодора", важной частью является строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр.

Об этом сообщает Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"План - запустить движение по одной полосе до Хортицы в 2020 году. Завершение строительства за 2 года", - написал он.

По его словам, сейчас основные усилия сосредоточены на строительстве сооружения №4 (мост через р. Старый Днепр) и на Сооружении №5 (съезд с сооружения №4 на о. Хортица). В приоритете в текущем году - соединить остров Хортица с Хортицким районом.

"Магистраль протяженностью более 9 км состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения", - добавил Голик.

Кроме того, в Запорожской области продолжается ремонт трассы Н-30 Васильевка – Бердянск. Работы ведутся одновременно и круглосуточно на четырех участках. К началу курортного сезона будет отремонтировано 119 км дороги.

Также стартовали работы на трассе М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта. По протяженности обновления она одна из самых длинных, сообщает Голик. Сейчас работы ведутся на 23 км трассы, в планах - капитальный и текущий средний ремонт на 122,9 км.

Напомним, ремонт дорог в Запорожской области выполняется в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы "Большая стройка", согласно которой в 2020 году будет отремонтировано и построено 6,5 тыс. км дорог.

Ранее Юрий Голик сообщил, что тендер на достройку запорожских мостов выиграла турецкая компания Onur Taahhut. Согласно проекту, мосты через Днепр в Запорожье будут завершены за 4 года.