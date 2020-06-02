Голик: у Запорізькій області за "Великим будівництвом" президента відремонтують 277,5 км доріг за рік

В рамках "Великого будівництва" в Запорізькій області відремонтують 277,5 км доріг державного значення до 2020 року. Згідно з планом "Укравтодору", важливою частиною є будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро.

Про це повідомляє Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"План - запустити рух по одній смузі до Хортиці у 2020 році. Завершення будівництва за 2 роки", - написав він.

За його словами, зараз основні зусилля зосереджені на будівництві споруди №4 (міст через р. Старий Дніпро) і на Споруді №5 (з'їзд зі споруди №4 на о. Хортиця). У пріоритеті в поточному році - з'єднати острів Хортиця з Хортицьким районом.

"Магістраль протяжністю понад 9 км складається з шести транспортних розв'язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі 2 позакласних мостів з окремими спорудами під кожен напрямок руху", - додав Голик.

Крім того, в Запорізькій області триває ремонт траси Н-30 Василівка – Бердянськ. Роботи ведуться одночасно і цілодобово на чотирьох ділянках. До початку курортного сезону буде відремонтовано 119 км дороги.

Також стартували роботи на трасі М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта. По протяжності оновлення вона одна з найдовших, повідомляє Голик. Зараз роботи ведуться на 23 км траси, у планах - капітальний і поточний середній ремонт на 122,9 км.

Нагадаємо, ремонт доріг у Запорізькій області виконується в рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво", згідно з якою до 2020 року буде відремонтовано та побудовано 6,5 тис. км доріг.

Раніше Юрій Голик повідомив, що тендер на добудову запорізьких мостів виграла турецька компанія Onur Taahhut. Згідно з проектом, мости через Дніпро в Запоріжжі будуть завершені за 4 роки.