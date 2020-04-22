Голик: на Закарпатье ремонтируют трассу нацзначения Н-09 по программе "Большая стройка"

На Закарпатье в районе Хуста и Тячева происходит капитальный ремонт национальной трассы Н-09, связывающую Мукачево, Ивано-Франковск и Львов, а также трассы М-23 Берегово - Виноградов - Великая Копаня. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Также он опубликовал видео ремонта дорожного полотна на трассе Т-07-19 Иршава – Виноградов в районе села Онок.

Как отметил Голик, все работы происходят в рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

В течение 2020 года планируется строительство и ремонт 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6,5 тыс. км дорог.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что в рамках "Большая стройка" начался ремонт дорог в Донецкой области. Ремонтируют, в том числе, трассы, близкие к линии столкновения.