Голик: на строительство дорог дополнительно привлечено 900 млн евро

Правительству удалось привлечь 900 миллионов евро от ЕБРР и ЕИБ для строительства 340 километров дорог в 5 областях Украины. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своем Facebook.

По его словам, эта сумма примерно равна суммам из Дорожного фонда, которые идут на строительство и ремонт трасс Укравтодором.

"Это важно. И это круто. Конечно же, будет сделано все, чтобы эти деньги превратились в километры качественных идеальных дорог. И, конечно, это не все приятные сюрпризы, над воплощением которых уже работает масса умных и грамотных людей", - подчеркнул Голик.

22 ноября президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Лондоне подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса, а также строительства северного участка обхода вокруг Львова протяженностью 23 км. Европейский банк реконструкции и развития профинансирует реконструкцию автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км на сумму до 450 млн евро.

Проект будет осуществлять "Укравтодор". В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Гончарук также подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по этому проекту на такую же сумму 450 млн евро.

Ранее Юрий Голик рассказал, как удалось построить трассу Запорожье – Мариуполь в рекордные сроки – всего за три месяца.