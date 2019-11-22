Голик рассказал, как работают "гении планирования" из Укравтодора

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Ремонт дорог должен проводиться полностью в течение года, отметил Голик

Ремонт дорог должен проводиться полностью в течение года, а с практикой незавершенного ремонта и строительства частями должно быть покончено. Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик, рассказывая о судьбе многострадальной трассы Мерефа-Лозовая на своем Facebook.

Трасса Р-51 Мерефа - Лозовая. Харьковская область. Яркий пример идиотского подхода в рамках старой концепции... Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 20 листопада 2019 р.

По словам Голика, эта дорога является ярким примером идиотского подхода в рамках старой концепции Укравтодора.

"Пару дорог в Харьковской области второй год стоят без верхнего слоя (только в нижнем). Но на 2019 год был выделен 1 млрд на эту трассу. Трассу категории М - Международная - не доделали, но трассу категории Р - Региональная - начали. Конечно же, и эту трассу тоже не планировали заканчивать. Считали, что достаточно сделать выравнивающий слой и оставить дорогу в таком состоянии зимовать. Гении планирования", - пишет Голик.

К счастью, осенью 2019 года нашли способ закончить ремонт большей части трассы.

"Но гениальные планеры забыли об еще одном своем факапе - отремонтированная дорога заканчивается на границе с Днепропетровской областью, в которой Укравтодор делать продолжение этой дороги в ближайшие несколько лет не планировал", - рассказал советник премьера.

Он отметил, что такое хаотичное планирование замедляет ремонт дорог и напрямую влияет на стоимость проекта.

Голик заверил, что "в следующем году все начатое и брошенное в рамках любимой прежде в Укравтодоре концепции "давайте начнем, а потом бросим, как-нибудь да доделаем" будет достроено и доделано. А новые объекты будут делаться в рамках концепции "от начала и до конца и желательно в рамках года".

Ранее Юрий Голик издал книгу "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления", в которой поделился успешным опытом проведения реформ в Днепропетровской области.