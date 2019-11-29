Голик сообщил о старте проектного этапа реконструкции аэропорта в Днепре

На платформе ProZorro проходит тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепропетровск". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советник премьер-министра Юрия Голика.

"Объявлен тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Напомню, что в Бюджете-2020 на ее строительство заложен 1 млрд", - заявил Голик.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 декабря 2019 года, а сам тендер состоится 3 декабря. Ожидаемая стоимость услуг – 26,5 млн гривен. За эту сумму победитель конкурса должен будет в срок до 30 мая 2020 года разработать проект строительства новой полосы и провести его экспертизу.

"График прохождения всех процедур есть. Посмотрим, как будет реализовываться на практике этот долгожданный и непростой проект", - отметил советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик рассказал о планах Кабинета министров построить 100 новых детских садиков, 100 новых школ и 100 новых стадионов по всей стране. В основу проекта лег успешный опыт строительства и модернизации таких объектов в Днепропетровской области в 2015-2019 годах.