Голик повідомив про старт проектного етапу реконструкції аеропорту в Дніпрі

На платформі ProZorro проходить тендер на проектування будівництва нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника прем'єр-міністра Юрія Голика.

"Оголошено тендер на проектування будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Нагадаю, що в Бюджеті-2020 на її будівництво закладено 1 млрд", - заявив Голик.

Заявки на участь у тендері приймаються до 2 грудня 2019 року, а сам тендер відбудеться 3 грудня. Очікувана вартість послуг - 26,5 млн гривень. За цю суму переможець конкурсу повинен буде в строк до 30 травня 2020 року розробити проект будівництва нової смуги і провести його експертизу.

"Графік проходження всіх процедур є. Подивимося, як буде реалізовуватися на практиці цей довгоочікуваний і непростий проект", - зазначив радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик розповів про плани Кабінету міністрів побудувати 100 нових дитячих садків, 100 нових шкіл і 100 нових стадіонів по всій країні. В основу проекту ліг успішний досвід будівництва і модернізації таких об'єктів в Дніпропетровській області в 2015-2019 роках.