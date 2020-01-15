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Голик: прорывы, как в Ocean Plaza, будут повторяться, если не бороться с причинами

Новости » Общество     15.01.2020 - 11:02
Голик: прорывы, как в Ocean Plaza, будут повторяться, если не бороться с причинами
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Советник премьера считает, что должна быть борьба с причинами, а не последствиями

Инцидент с прорывом тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza - это не случайность, а ожидаемая закономерность. А фразы наподобие "КП такое-то и такое-то уже работают над устранением последствий" являются отображением того мрака, что произошел и обязательно произойдет еще. Об этом заявил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook

По его словам, в подобных ситуациях должна быть борьба с причинами, а не последствиями.

"Многие городские власти не любят работать над фундаментальными вещами, к которым относятся зарытые в землю трубы. Потому что замену труб медийно не "продашь". А в век популизма и картинок, за их замену еще и обвинят в зарытии денег под землю. Поэтому строятся парки, асфальтируются дороги, а коммуникации меняются по остаточному принципу. А еще строятся новые дома, офисные и торговые центры, увеличивается нагрузка на сети, за подключение к которым взимается плата, и все в полной уверенности, что емкость и жизненный срок сетей бесконечны", - отметил советник премьера.

Голик констатировал, что к энергоэффективности в стране тоже не привыкли, поэтому зачастую приходится греть воздух.

"А потом опять боремся с последствиями. Но не причинами. Бег по кругу", - отметил он.

Ранее Юрий Голик сообщил, что ни в одном городе или населенном пункте Украины до сих пор нету программы по приведению всех коммуникаций в порядок.

В КГГА разъяснили, как будут компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы Названа причина прорыва трубы возле Ocean Plaza
Новости Украины Ocean PlazaЮрий Голик
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