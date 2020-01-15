ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голик: прориви, як в Ocean Plaza, повторяться, якщо не боротися з причинами

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 11:15
Голик: прориви, як в Ocean Plaza, повторяться, якщо не боротися з причинами
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Радник прем'єра вважає, що повинна бути боротьба з причинами, а не наслідками

Інцидент з проривом тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza - це не випадковість, а очікувана закономірність. А фрази на зразок "КП таке-то і таке-то вже працюють над усуненням наслідків" є відображенням того жаху, який стався і обов'язково станеться ще. Про це заявив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик на своїїй сторінці в Facebook.

За його словами, у подібних ситуаціях повинна бути боротьба з причинами, а не наслідками.

"Багато міських влад не люблять працювати над фундаментальними речами, до яких відносяться зариті у землю труби. Тому що заміну труб медійно не "продаси". А у вік популізму і картинок за їх заміну ще й звинуватять у заритті грошей під землю. Тому будуються парки, асфальтуються дороги, а комунікації змінюються за залишковим принципом. А ще будуються нові будинки, офісні і торгові центри, збільшується навантаження на мережі, за підключення до яких стягується плата, і все у цілковитій впевненості, що ємність і життєвий термін мереж безкінечні", - зазначив радник прем'єра.

Голик констатував, що до енергоефективності в країні теж не звикли, тому часто доводиться гріти повітря.

"А потім знову боремося з наслідками. Але не причинами. Біг по колу", - зазначив він.

Раніше Юрій Голик повідомив, що у жодному місті чи населеному пункті України досі немає програми з приведення всіх комунікацій в порядок.

У КМДА роз'яснили, як відбуватимуться компенсації потерпілим від прориву труби Названа причина прориву труби біля Ocean Plaza
Новини України Ocean PlazaЮрій Голик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся