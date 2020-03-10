Голик показал, как строятся дороги в Запорожской области

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Голик показал, как проходит строительство трассы Н-30

Координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как проходит строительство трассы Н-30 Васильевка - Бердянск в Запорожской области. Соответствующие фото и видео он опубликовал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Километры 89 - 112. Второй участок этой трассы, на котором уже начались работы. Вообще, на этой трассе работают те же, кто в прошлом году в рекордные сроки сделал трассу Мариуполь - Запорожье", - написал Голик.

Как сообщалось ранее, по словам Юрия Голика, первый украинский бетонный автобан построят в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, строительство трассы Н-31 Решетиловка - Днепр станет самым масштабным дорожным строительством в стране. По словам Голика, трасса фактически связывает Восток и Запад Украины.