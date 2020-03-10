ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голик показав, як будуються дороги в Запорізькій області

Новини » Транспорт     10.03.2020 - 14:24
Голик показав, як будуються дороги в Запорізькій області
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Голик показав, як проходить будівництво траси Н-30

Координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик показав, як проходить будівництво траси Н-30 Василівка - Бердянськ в Запорізькій області. Відповідні фото та відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Кілометри 89 - 112. Друга ділянка цієї траси, на якому вже почалися роботи. Взагалі, на цій трасі працюють ті ж, хто торік в рекордні терміни зробив трасу Маріуполь - Запоріжжя", - написав Голик.

Як повідомлялося раніше, за словами Юрія Голика, перший український бетонний автобан побудують у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, будівництво траси Н-31 Решетилівка - Дніпро стане наймасштабнішим дорожнім будівництвом в країні. За словами Голика, траса фактично зв'язує Схід і Захід України.

Голик: сотні доріг, садків, шкіл і стадіонів на карті України Журналісти показали траси, які постраждали від "тендерних тролів"
Новини України дорогиЮрій Голик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся