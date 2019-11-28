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Голик показал строительство трассы, которая соединит Днепр с Киевом

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У Днепра скоро будет нормальное дорожное сообщения с Киевом

Продолжается строительство новой четырехполосной трассы Днепр - Решетиловка. Советник премьера-министра Юрий Голик показал в своем Facebook строительство трассы, которая соединит Днепр с Киевом.

"Продолжается строительство новой четырехполосной трассы Днепр - Решетиловка. Той самой, единственной в стране, которая строится с нуля. Дикость, что у Днепра нет нормального дорожного сообщения с Киевом. Теперь будет", - сказал Голик.

Как заявлял Голик ранее, построить в Украине хотя бы ключевые дороги и сделать их на уровне передовых европейских стран – означает автоматом сделать для развития страны больше, чем большинством возможных реформ.

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