Голик показав будівництво траси, яка з'єднає Дніпро з Києвом

Триває будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро - Решетилівка. Радник прем'єра-міністра Юрій Голик показав у своєму Facebook будівництво траси, яка з'єднає Дніпро з Києвом.

"Триває будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро - Решетилівка. Тієї самої, єдиної в країні, яка будується з нуля. Дикість, що у Дніпра немає нормального дорожнього сполучення з Києвом. Тепер буде", - сказав Голик.

Як заявляв Голик раніше, побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.