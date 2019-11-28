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Голик показав будівництво траси, яка з'єднає Дніпро з Києвом

Новини » Інфраструктура     28.11.2019 - 10:03
Голик показав будівництво траси, яка з'єднає Дніпро з Києвом
Ілюстративне фото (facebook.com/y.golyk)

У Дніпра скоро буде нормальне дорожнє сполучення з Києвом

Триває будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро - Решетилівка. Радник прем'єра-міністра Юрій Голик показав у своєму Facebook будівництво траси, яка з'єднає Дніпро з Києвом.

"Триває будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро - Решетилівка. Тієї самої, єдиної в країні, яка будується з нуля. Дикість, що у Дніпра немає нормального дорожнього сполучення з Києвом. Тепер буде", - сказав Голик.

Триває будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро - Решетилівка. Тієї самої, єдиної в країні, яка...

Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 27 листопада 2019 р.

Як заявляв Голик раніше, побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.

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Новини України Юрій ГоликФК Дніпродороги
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