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Голик: несмотря на саботаж, сканеры на таможне уже работают в тестовом режиме

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:09
Голик: несмотря на саботаж, сканеры на таможне уже работают в тестовом режиме
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

На украинской таможне сканеры формально были, но не работали из-за откровенного саботажа

На украинской таможне сканеры формально были, но не работали из-за смеси идиотизма и откровенного саботажа со стороны тех, кому они ломают привычный образ жизни. Об этом заявил советник премьера Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Было поручение премьера решить проблему со сканерами и их запустить. Несмотря на саботаж, который тем больше, чем ближе к запуску сканеров, они уже тестируются и обкатываются", - сообщил он.

По словам Голика, уже оформляются документы, которые иногда банально висят между старой и новой таможнями, получаются разрешения, устраняется саботаж, достраиваются подъездные пути.

Сканера на таможне. Они формально были. Деньги на них были потрачены. Но они не работали. Причина - смесь идиотизма...

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Как сообщалось, советник премьер-министра Юрий Голик описал концепт новых пропускных пунктов на таможне, которые будут строиться в рамках стратегии развития инфраструктуры новой таможни.

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Новости Украины Юрий ГоликГосударственная таможенная служба
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