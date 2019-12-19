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Голик: ОДА не змогли використати 20% грошей Дорожнього фонду

Новини » Інфраструктура     19.12.2019 - 09:47
Голик: ОДА не змогли використати 20% грошей Дорожнього фонду
Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

Голик розповів, як ОДА використовували 14 млрд грн Дорожнього фонду в цьому році

Обласні адміністрації в Україні станом на 30 листопада не змогли використати 20% грошей Дорожнього фонду, які надійшли їм для ремонту і утримання доріг. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, представивши у Facebook дані зі звіту Рахункової палати.

"Як ОДА використовували 14 млрд грн Дорожнього фонду в цьому році. Якщо коротко - погано. Використовували не всі, тому що залишок в грошах близько 20%, і використовували погано - занадто багато ямкового ремонту та іншого мазохізму", - заявив Голик.

Наглядно об использовании Дорожного Фонда Областными Администрациями. Напомню, 35% Дорожного Фонда идут именно в ОГА...

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Він уточнив, що у всіх ОДА відбулася зміна їх голів і всі висновки про успішність/неуспішність ОДА з точки зору ремонту доріг не можна прямо переносити на нинішніх голів областей.

"Ці дані - це наслідок логіки, закладеної у використання Дорожнього фонду їх попередниками. Нинішні голови ОДА швидше їхали по вже прокладених рейках", - додав радник прем'єра.

При цьому він показав фото капітально відремонтованих доріг у Дніпропетровській області часів, коли там працювала так звана "команда Резніченка", представником якої був Голик. За його словами, дороги у Дніпропетровській області - "найбільш наочні докази різниці у підходах і, як наслідок, результатів".

Як відомо, 35% Дорожнього фонду йдуть в ОДА на ремонт і утримання доріг обласного та сільського значення, плюс 20% від суми можуть використовуватися ОДА на ремонт доріг в межах населених пунктів.

Раніше Юрій Голик повідомив, що ремонт і будівництво доріг в Україні контролюватимуть іноземні компанії. Це стосується доріг, замовником робіт на яких є Укравтодор.

Голик: незважаючи на саботаж, сканери на митниці вже працюють в тестовому режимі Законопроект 2234 вбиває причини корупції в дорожній галузі, - Голик
Новини України Юрій Голикдороги
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