Голик назвал семь шагов к хорошим дорогам в Украине

Советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик перечислил основные условия развития дорожной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его блог "Семь шагов к хорошим дорогам".

"Ранее каждая новая украинская власть в числе своих главных приоритетов называла строительство дорог европейского уровня. "Как в Германии" или "как в Польше" - это детали, главное, что каждый знал или думал, что знал, два "секрета" успешной реформы дорожной отрасли. Первый. Накачать отрасль деньгами. Это так и не удалось сделать никому. Второй. Выстроить систему так, чтобы коррупцию искоренить. Там, где процессом строительства и ремонта дорог руководили менеджеры и люди с мозгами, сделать это в последние несколько лет удалось, хотя это, к сожалению, и не стало явлением повсеместным и нормой. Таких позитивных примеров правильного выстраивания системы всего лишь несколько на всю страну", - пишет Голик.

По его словам, о структурной реформе управления дорогами и их финансирования говорить начали только в последние два-три года, но комплексного подхода мы так и не получили, хотя сделать это прямо завтра, поменяв подходы к дорожной отрасли, можно легко и быстро.

Голик считает, что первым шагом к хорошим дорогам должна стать структурная реформа Укравтодора и децентрализация его дорог - большая часть дорог может быть передана на баланс областных советов, городов и общин, в рамках которых эти дороги расположены. При создании адекватной системы распределения финансирования и децентрализации бюджета эффективные регионы и общины смогут самостоятельно капитально ремонтировать этих дороги.

Второй шаг - создание единых стандартов для всех заказчиков дорожных работ. "Дорогу могут строить несколько подрядчиков, но участками не менее 50 километров каждый, по одному единому техническому заданию, с однородными требованиями и в обозначенный, достаточно быстрый период времени, в идеале не превышающий одного сезона", - считает Голик.

Третий шаг - прозрачные и универсальные требования к подрядчикам, так как украинский, немецкий или турецкий подрядчики могут быть одинаково эффективны при формировании адекватного технического задания и соответствующей системе контроля. И важно устранить государственные или коммунальные компании от имитации обслуживания и ремонта дорог - все, что может быть передано от государства частным компаниям через прозрачную процедуру торгов в ProZorro, должно быть передано.

Четвертый шаг - изменение подхода к планированию и выполнению работ.

Начав дорогу, не надо ее бросать сделанной частично. И в начале нужно делать те дороги, которые играют ключевую роль в экономике страны.

Пятый шаг - справедливое распределение финансирования, то есть финансирование должно распределяться пропорционально протяженности дорог и готовности региона или громады участвовать в их ремонте.

Шестой - реальный контроль перегрузов и эксплуатация дорог согласно техническим требованиям. "С этим бороться призвана специальная служба - Укртрансбезпека, однако эта структура пребывает в плену перманентного недофинансирования и постоянной коррупции. Привычная картина для любой области, когда летом сотрудники Укртрансбезпеки "выписывают билеты" за проезд в сторону моря автобусов с пассажирами", - пишет Голик.

Он уверен, что все трассы должны быть с WIMами – комплексами автоматического измерения веса.

Седьмой шаг – создание системы ценообразования в дорожном. Действующая система ценообразования, основана на старом "совковом" ресурсном методе - применении нормативно-расчетных показателей и текущих ценах трудовых и материально-технических ресурсов.

"Проблема действующей системы в несоответствии и устарелости сметных норм, заниженных показателях прибыли, административных и общепроизводственных потерь. Но главной проблемой является то, что система ценообразования в строительстве в нашей стране, пытаясь перейти к рыночным условиям, сохранила большинство недостатков системы ценообразования централизованной экономики. Это, в свою очередь, слишком мешает дальнейшему развитию рыночных отношений в строительстве", - уверен Голик.

Он также считает, что Укравтодор по итогам реформы должен быть ликвидирован.

Напомним, Днепропетровская ОГА за последние 4 года стала лидером ремонта дорог области: капитально отремонтированы более 500 дорог в населенных пунктах, а также трасса Днепр – Запорожье и объездная дорога вокруг Днепра. Также область стала лидером в использовании средств Дорожного фонда.