Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні

Радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик перерахував основні умови розвитку дорожньої інфраструктури України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог "Сім кроків до хороших доріг".

"Раніше кожна нова українська влада в числі своїх головних пріоритетів називала будівництво доріг європейського рівня. "Як у Німеччині" або "як в Польщі" - це деталі, головне, що кожен знав або думав, що знав, дві "таємниці" успішної реформи дорожньої галузі. Перший. Накачати галузь грошима. Це так і не вдалося зробити нікому. Другий. Вибудувати систему так, щоб викорінити корупцію. Там, де процесом будівництва і ремонту доріг керували менеджери і люди з мізками, зробити це в останні кілька років вдалося, хоча це, на жаль, і не стало явищем повсюдним і нормою. Таких позитивних прикладів правильного вибудовування системи всього лише кілька на всю країну", - пише Голик.

За його словами, про структурну реформу управління дорогами та їх фінансування почали говорити тільки в останні два-три роки, але комплексного підходу ми так і не отримали, хоча зробити це прямо завтра, змінивши підходи до дорожньої галузі, можна легко і швидко.

Голик вважає, що першим кроком до хороших дорогах має стати структурна реформа Укравтодору і децентралізація його доріг - велика частина доріг може бути передана на баланс обласних рад, міст та громад, в межах яких розташовані ці дороги. При створенні адекватної системи розподілу фінансування та децентралізації бюджету ефективні регіони і громади зможуть самостійно капітально ремонтувати ці дороги.

Другий крок - створення єдиних стандартів для всіх замовників дорожніх робіт. "Дорогу можуть будувати декілька підрядчиків, але ділянками не менше 50 кілометрів кожний, по одному єдиному технічному завданню, з однорідними вимогами і у визначений, досить швидкий період часу, що в ідеалі не перевищує одного сезону", - вважає Голик.

Третій крок - прозорі і універсальні вимоги до підрядників, так як український, німецький або турецький підрядники можуть бути однаково ефективні при формуванні адекватного технічного завдання і відповідної системи контролю. І важливо усунути державні або комунальні компанії від імітації обслуговування і ремонту доріг - все, що може бути передано від держави приватним компаніям через прозору процедуру торгів у ProZorro, повинно бути передано.

Четвертий крок - зміна підходу до планування та виконання робіт.

Почавши дорогу, не треба її кидати зробленою частково. І на початку потрібно робити ті дороги, які відіграють ключову роль в економіці країни.

П'ятий крок - справедливий розподіл фінансування, тобто фінансування повинно розподілятися пропорційно до протяжності доріг і готовність регіону або громади брати участь в їх ремонті.

Шостий - реальний контроль перевантажень та експлуатація доріг згідно технічним вимогам. "З цим боротися покликана спеціальна служба - Укртрансбезпека, однак ця структура перебуває в полоні перманентного недофінансування і постійної корупції. Звична картина для будь-якої області, коли влітку співробітники Укртрансбезпеки "виписують квитки за проїзд у бік моря автобусів з пасажирами", - пише Голик.

Він упевнений, що всі траси повинні бути з WIMами – комплексами автоматичного вимірювання ваги.

Сьомий крок – створення системи ціноутворення в дорожньому. Діюча система ціноутворення, заснована на старому "совковому" ресурсному методі - застосування нормативно-розрахункових показників і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

"Проблема чинної системи у невідповідності і застарілості кошторисних норм, занижених показниках прибутку, адміністративних і загальновиробничих втрат. Але головною проблемою є те, що система ціноутворення в будівництві в нашій країні, намагаючись перейти до ринкових умов, зберегла більшість недоліків системи ціноутворення централізованої економіки. Це, в свою чергу, дуже заважає подальшому розвитку ринкових відносин у будівництві", - упевнений Голик.

Він також вважає, що "Укравтодор" за підсумками реформи повинен бути ліквідований.

Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА за останні 4 роки стала лідером ремонту доріг області: капітально відремонтовано більше 500 доріг у населених пунктах, а також траса Дніпро – Запоріжжя та об'їзна дорога навколо Дніпра. Також область стала лідером у використанні коштів Дорожнього фонду.