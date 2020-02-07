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Голик: в этом году мы отремонтируем рекордное количество дорог

Новости » Транспорт     07.02.2020 - 10:01
Голик: в этом году мы отремонтируем рекордное количество дорог
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Советник премьера рассказал на какие средства будут отремонтированы дороги в 2020 году

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил из каких источников финансирования в 2020 году будет отремонтировано и построено рекордное количество километров дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Говорилось о нескольких источниках финансирования процесса превращения направлений в дороги. Дорожный фонд и 31,5 млрд в нем на дороги "Укравтодора" и 22 млрд на дороги ОГА. Это раз. 19,5 млрд государственных гарантий согласно двух подписанных вчера президентом законов. Это два. И, вот, три. Часть полученных от "Газпрома" денег по инициативе президента Владимира Зеленского будет направлена на дороги тоже", - заявил он.

Голик добавил, что деньги МФО на дороги "Укравтодора", а это порядка 700 млн евро, уже подписаны, так же как и проект ЕБРР - 300 млн евро на дороги категории "Т" в нескольких областях.

"Да, все средства МФО - это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще. Дико сложно стартовать по всем направлениям одновременно, в ситуации, когда ранее система больше симулировала, чем делала, но если мы хотим хорошие дороги и быстро, нужно делать именно то, чего никто никогда ранее не делал. При этом – быстро", - добавил Голик.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик сообщил, что президент подписал законы о привлечении более 19 млрд грн на дороги. Средства будут привлечены у украинских банков и через выпуск еврооблигацмий.

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Новости Украины УкравтодордорогиЮрий Голик
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