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Голик: в цьому році ми відремонтуємо рекордну кількість доріг

Новини » Транспорт     07.02.2020 - 10:01
Голик: в цьому році ми відремонтуємо рекордну кількість доріг
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Радник прем'єра розповів на які кошти будуть відремонтовані дороги в 2020 році

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік повідомив з яких джерел фінансування в 2020 році буде відремонтовано та побудовано рекордну кількість кілометрів доріг. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Йшлося про декілька джерел фінансування процесуперетворення напрямків в дороги. Дорожній фонд і 31,5 млрд в ньому на дороги "Укравтодору" і 22 млрд на дороги ОДА. Це раз. 19,5 млрд державних гарантійвідповідно до двох підписаних вчора президентом законів. Це два. І, ось, три. Частина отриманих від "Газпрому" грошей з ініціативи президента Володимира Зеленського буде направлена ​​на дороги теж", - заявив він.

Голик додав, що гроші МФО на дороги "Укравтодору", а це близько 700 млн євро, вже підписані, так само як і проект ЄБРР - 300 млн євро на дороги категорії "Т" в декількох областях.

"Так, всі кошти МФО - це не на один рік, хоча ми постараємося зробити максимум вже в цьому році і залучити ще. Дико складно стартувати в усіх напрямках одночасно, в ситуації, коли раніше система більше симулювала, ніж робила, але якщо ми хочемо хороші дороги і швидко, потрібно робити саме те, чого ніхто ніколи раніше не робив. При цьому - швидко", - додав Голик.

Як писало РБК-Україна, раніше Юрій Голік повідомив, що президент підписав закони про залучення більше 19 млрд грн на дороги. Кошти будуть залучені в українських банків і через випуск еврооблігацмій.

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Новини України УкравтодордорогиЮрій Голик
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