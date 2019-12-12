Голик: впервые в Украине все гособъекты нанесены на одну карту

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Заканчивается процесс создания карты оптимальной сети инфраструктуры

Впервые за годы независимости Украины все объекты, находящиеся на балансе государства, были нанесены на одну карту. Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик.

Каждый украинец, будь то глава ОГА, мэр или глава района может зайти и посмотреть, что у них на территории есть, отметил он.

Голик напомнил, что на прошлой неделе премьер-министр был на одном из центральных каналов, и презентовал карту инфраструктуры Украины.

"На этой неделе заканчивается процесс создания карты оптимальной сети инфраструктуры. Это означает, что в программе действий правительства, проголосованной Верховной Радой, есть приложение, которое описывает стандарты этих доступностей. Допустим, в каждом городе на 30 тыс. жителей должен быть 1 стадион. Такой, как мы строили – "Трудовые резервы" в Днепре, стадионы в Соленом или Магдалиновке. А в сельской местности стадион должен быть один на 15 тыс. населения. И на эту карту они нанесены и показано, где государство должно это построить", - отметил Голик.

По его словам, в следующем году с 1 марта начнется огромное строительство по всей стране.

"Будут строиться дороги к опорным школам, реконструироваться опорные школы, появляться новые садики, реконструироваться существующие. Это ни на один год программа. Но никогда в истории Украины этого не было! Мы хотим, чтобы у нас с каждым годом становилось лучше, и дети по-другому воспринимали действительность. Самое важное, чтобы качество жизни в любом маленьком населенном пункте не отличалась от качества жизни в областном центре", - подчеркнул он.

Как сообщалось, советник премьера Голик предложил план, как построить сотни школ, садиков и стадионов.