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Голик: Днепропетровская ОГА реконструирует одновременно 34 школы

НовостиОбщество    01.06.2018 - 10:42
Фото: Юрий Голик (пресс-служба Днепропетровской ОГА)
Фото: Юрий Голик (пресс-служба Днепропетровской ОГА)

Реконструкцию начнут с опорных школ и крупнейших школ в городах

Днепропетровская областная государственная администрация (ОГА) реконструирует одновременно 34 школы. Об этом сообщил советник главы ОГА Юрий Голик в своем Facebook.

"Это без учета нескольких школ, решение о начале финансирования которых либо о передаче проекта в экспертизу по состоянию на сейчас не принято. То есть через месяц 34 школы превратятся в 37 или 38. Реконструируем мы школы по всей области, начав с опорных школ и крупнейших школ в городах", - уточнил Голик.

По его словам, большинство школ физически уже в строительных лесах, на некоторые школы строители выходят в июне, некоторые школы, например, в Желтых Водах, Синельниково, Николаевке или Межевой сдаются в этом году. По нескольким школам, например, Царичанской, объявляются торги через неделю и через полтора-два месяца строители выйдут на эти школы.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Каждая реконструкция школы подразумевает ее утепление, замену всех окон, где они не поменяны, новую крышу, яркий вентилируемый фасад, 100%-ю доступность, полную реконструкцию внутри по единому проекту, новую мебель, интерактивные доски, бук-кроссинги, тысячи книг в них, нормальные туалеты, новые столовую и спортивный зал, медиатеку, ресурсную комнату, ИРЦ там, где это необходимо, приведение в порядок территории вокруг школы и полную реконструкцию, а, по сути, строительство заново, школьного стадиона с профессиональным искусственным полноразмерным футбольным полем, полем для мини-футбола, профессиональным беговыми легкоатлетическими дорожками, площадками для баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, ворк-аута и максимумом новых газонов везде, где ранее были ямы и дырявый асфальт", - рассказал советник главы ОГА.

По словам Голика, "по сути, каждая школа "разбирается" и "собирается" заново, превращаясь из серых унылых казематов в яркое, комфортное и современное пространство для обучения детей".

Советник также сообщил, что одновременно с реконструкцией этих 34 школ ДнепроОГА планирует реконструкцию следующих нескольких десятков школ.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Спасибо президенту Петро Порошенко, Кабинету министров и лично Владимиру Гройсману, Министерствам образования и регионального развития, Фонд Порошенка и лично Марине Порошенко за все проекты, рекомендации и инициативы в сфере модернизации системы образования в стране. И, самое главное, спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и децентрализация", - сказал Голик.

Напомним, 17 мая президент Петр Порошенко и глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко открыли одну из реконструированных обладминистрацией школ  - Солонянскую школу №1.

 

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Теги публикации: Юрий Голик, школа, Днепропетровская область, Резниченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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