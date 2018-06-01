Голик: Дніпропетровська ОДА реконструює одночасно 34 школи

Реконструкцію почнуть з опорних шкіл і найбільших шкіл у містах

Дніпропетровська обласна державна адміністрація (ОДА) реконструює одночасно 34 школи. Про це повідомив радник глави ОДА Юрій Голик у своєму Facebook.

"Це без урахування кількох шкіл, рішення про початок фінансування яких або щодо передачі проекту на експертизу станом на зараз не прийнято. Тобто через місяць 34 школи перетворяться в 37 або 38. Ми реконструюємо школи по всій області, почавши з опорних шкіл і найбільших шкіл в містах", - уточнив Голик.

За його словами, більшість шкіл фізично вже в будівельних лісах, на деякі школи будівельники виходять в червні, деякі школи, наприклад, у Жовтих Водах, Синельниковому, Миколаївці або Межовій здаються в цьому році. По кількох школах, наприклад, Царичанській, оголошуються торги через тиждень і через півтора-два місяці будівельники вийдуть на ці школи.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Кожна реконструкція школи передбачає її утеплення, заміну всіх вікон, де вони не поміняні, новий дах, яскравий вентильований фасад, 100%-ю доступність, повну реконструкцію всередині за єдиним проектом, нові меблі, інтерактивні дошки, бук-кроссінг, тисячі книг в них, нормальні туалети, нові їдальню та спортивний зал, медіатеку, ресурсну кімнату, ІРЦ там, де це необхідно, приведення в порядок території навколо школи і повну реконструкцію, а, по суті, будівництво заново, шкільного стадіону з професійним штучним повнорозмірним футбольним полем, полем для міні-футболу, професійним біговими легкоатлетичними доріжками, майданчики для баскетболу, волейболу, тенісу, бадмінтону, ворк-ауту і максимумом нових газонів скрізь, де раніше були ями і дірявий асфальт", - розповів радник голови ОДА.

За словами Голика, "по суті, кожна школа "розбирається" і "збирається" заново, перетворюючись із сірих похмурих казематів яскраве, комфортне і сучасне простір для навчання дітей".

Радник також повідомив, що одночасно з реконструкцією цих шкіл 34 ДніпрОДА планує реконструкцію наступних декількох десятків шкіл.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Дякую президенту Петру Порошенку, Кабінету міністрів та особисто Володимиру Гройсману, Міністерствам освіти і регіонального розвитку, Фонд Порошенка і особисто Марині Порошенко за всі проекти, рекомендації та ініціативи у сфері модернізації системи освіти в країні. І, найголовніше, спасибі всім платникам податків у Дніпропетровській області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і децентралізація", - сказав Голик.

Нагадаємо, 17 травня президент Петро Порошенко і голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко відкрили одну з реконструйованих обладміністрацією шкіл - Солонянську школу №1.