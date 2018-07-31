Голик: Днепропетровская ОГА пополнила буккроссинг в больнице им. Мечникова на 600 книг

Во все буккроссинги Днепропетровской области было передано более 25 тысяч книг

Юрий Голик, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации, вручил областной клинической больнице им. Мечникова 600 книг: 300 для буккроссинга в центральном корпусе и еще столько же для отделения неврологии. Об этом он написал на своем Facebook.

Буккроссинг в больнице, состоящий из четырех полок в форме английского слова READ, руководство области установило за свой личный счет в прошлом году. Он является одним из 50 подобных буккроссингов в госучреждениях области.

"В каждый буккроссинг мы дарим по 300 книг. Книги в больницу им. Мечникова мы привозим регулярно, потому что их разбирают. Сегодня привезли еще 300 книг в сам буккроссинг и 300 книг в отделение неврологии, пациентам которой затруднительно дойти до центрального корпуса", - сообщил Голик.

Во все буккроссинги Днепропетровской области было передано более 25 тысяч книг. "Это наш личный вклад в развитие чтения", - сказал Голик.