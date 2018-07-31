Голик: Дніпропетровська ОДА поповнила буккросинг у лікарні їм. Мечникова на 600 книг

У всі буккроссинги Дніпропетровської області було передано понад 25 тисяч книг

Юрій Голік, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, вручив обласній клінічній лікарні ім. Мечникова 600 книг: 300 для буккросінгу в центральному корпусі і ще стільки ж для відділення неврології. Про це він написав на своєму Facebook.

Буккросинг в лікарні, що складається з чотирьох полиць у формі англійського слова READ, керівництво області встановило за свій особистий рахунок у минулому році. Він є одним з 50 подібних буккроссингів в держустановах області.

"У кожен буккросинг ми даруємо по 300 книг. Книги в лікарню їм. Мечникова ми привозимо регулярно, тому що їх розбирають. Сьогодні привезли ще 300 книг в сам буккросинг і 300 книг у відділення неврології, пацієнтам якої важко дійти до центрального корпусу", - повідомив Голик.

У всі буккроссинги Дніпропетровської області було передано понад 25 тисяч книг. "Це наш особистий внесок у розвиток читання", - сказав Голик.