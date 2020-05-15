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Голик: "Большую стройку" реализовывают десятки тысяч рабочих по всей стране

Новости » Общество     15.05.2020 - 10:17
Голик: "Большую стройку" реализовывают десятки тысяч рабочих по всей стране
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По его словам, только в дорожной отрасли были открыты около 38 тысяч вакансий

Национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, создала тысячи новых рабочих мест по всей стране. Об этом написал Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, только в дорожной отрасли были открыты около 38 тысяч вакансий, еще около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Таким образом, отмечает Голик, президентскую программу реализовывают десятки тысяч людей, которые строят и ремонтируя тысячи километров дорог, а также сотни школ, садиков, стадионов, амбулаторий.

Помимо этого, Голик опубликовал фото некоторых работников, которых, как подчеркивает он, надо благодарить за их труд.

"Например, Сергей Шмидт сфотографирован в Запорожской области на трассе Н-30 Васильевка - Бердянск, которую он ремонтирует. В пгт Авангард возле Одессы Сергей Чернышов строит новую школу. Наталья Степанова и Мария Шевцова делают капремонт Дома физкультуры в Житомире", - отметил Голик.

Напомним, всего, по планам правительства, в течение 2020 году в рамках "Большой стройки" должно быть построено и отремонтировано 4000 км дорог национального и международного значения, 2500 км дорог областного и сельского значения, сотни школ, детских садов, стадионов и приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию КМИС, почти половина граждан Украины знают или что-то слышали про "Большую стройку" и хотят, чтобы программа продолжалась, несмотря на карантин.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины дорогирабочие местаЮрий Голик
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