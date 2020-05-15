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Голик: "Велике будівництво" реалізовують десятки тисяч робочих по всій країні

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 10:17
Голик: "Велике будівництво" реалізовують десятки тисяч робочих по всій країні
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За його словами, тільки в дорожній галузі були відкриті близько 38 тисяч вакансій

Національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, створила тисячі нових робочих місць по всій країні. Про це написав Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, тільки в дорожній галузі були відкриті близько 38 тисяч вакансій, ще близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

Таким чином, зазначає Голик, президентську програму реалізовують десятки тисяч людей, які будують і ремонтуючи тисячі кілометрів доріг, а також сотні шкіл, садочків, стадіонів, амбулаторій.

Крім цього, Голик опублікував фото деяких працівників, яких, як підкреслює він, треба дякувати за їх працю.

"Наприклад, Сергій Шмідт сфотографований в Запорізькій області на трасі Н-30 Василівка - Бердянськ, яку він ремонтує. У смт Авангард біля Одеси Сергій Чернишов будує нову школу. Наталія Степанова і Марія Шевцова роблять капремонт Будинку фізкультури в Житомирі", - зазначив Голик.

Нагадаємо, всього, за планами уряду, протягом 2020 році в рамках "Великого будівництва" має бути побудовано і відремонтовано 4000 км доріг національного та міжнародного значення, 2500 км доріг обласного та сільського значення, сотні шкіл, дитячих садів, стадіонів та приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що згідно з дослідженням КМІС, майже половина громадян України знають або щось чули про "Велике будівництво" і хочуть, щоб програма тривала, попри карантин.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України дорогирабочие местаЮрій Голик
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