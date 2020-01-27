Голик: в 2020 году Украину "сошьют" 4000 км отремонтированных дорог

Программа Кабинета министров и Укравтодора под названием "Сшить страну", которая предполагает капитальный ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км местных дорог, является беспрецендетной для независимой Украины. Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик во время презентации проекта, передает коррекспондент РБК-Украина.

"За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном", - заявил Голик.

Он отметил, что на текущий год средства Дорожного фонда достигли рекордной отметки в 31 млрд гривен и еще около 20 млрд будут привлечены за счет международных финансовых организаций. В частности, Голик напомнил, что Верховная Рада в кратчайшие сроки приняла два закона, которые позволят Укравтодору привлекать ресурсы под гарантии правительства уже сейчас.

"При этом премьер-министр Алексей Гончарук особо подчеркнул, что, ремонтируя дороги, правительство и частные подрядчики обязаны особое внимание уделять безопасности. В 2018 году на вопросы безопасности на дорогах из бюджета не было потрачено ни копейки, поэтому количество ДТП и смертей продолжает расти. Наша цель снизить смертность на дорогах до минимума, а в скором будущем – до ноля", - сказал Голик.

Советник премьера также заявил, что так называемая «Большая стройка» на дорогах начнется с 1 марта или в зависимости от погодных условий. По словам Голика, Укравтодор уходит от порочной практики ремонта дорог участками – отныне все дороги будут ремонтироваться от начала до конца и в зависимости от протяженности и сложности дороги – в течение одного года. Кроме того, как отметил советник, на рынке автодорожных работ будет развиваться конкуренция, поскольку парламент и правительство существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества.

"И, конечно, как сказал Александр Кубраков, мы будем всячески защищать результаты нашего труда: во-первых, подрядчики будут обязаны давать гарантию, во-вторых, мы будем серьезными темпами увеличивать количество пунктов весового контроля, чтобы защитить дороги от разрушения вследствие незаконных перегрузок транспорта", - заявил Голик.

Напомним, ранее Голик сообщал, что для контроля качества дорожных работ будут привлечены независимые иностранные компании.