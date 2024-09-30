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Голи, вилучення і вимушена пауза: як "Реал" із "Атлетіко" запалили в дербі Мадрида

Фото: Тібо Куртуа в цьому моменті на висоті (sport.es)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Атлетіко" розписав бойову нічию зі столичним "Реалом" у 8-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 8-й тур

"Атлетіко" – "Реал" – 1:1

Голи: Корреа, 90+5 – Мілітан, 64

Вилучення: Льоренте, 90+9 (А, пряма червона картка)

 

 

 

У першому таймі команди не забили. Головні події в дербі розгорнулися після перерви. На 64-й хвилині "вершкові" повели в рахунку – Модріч віддав ліворуч на Вінісіуса, бразилець прострілив на дальню стійку, де Мілітан прийняв м'яч і вгатив у ближній кут.

Пропущений м'яч розгнівав уболівальників "матрацників". Вони закидали штрафний майданчик "Реала" всіляким непотребом, а в кіпера Королівського клубу Куртуа прилетіло кілька запальничок. Арбітр змушений був зупинити матч, а пауза затягнулася майже на 20 хвилин.

Після відновлення поєдинку справа йшла до мінімальної перемоги "Реала". Однак, у доданий арбітром час "Атлетіко" вирвав нічию – Корреа вирвався віч-на-віч із голкіпером, пішов убік від Куртуа та відправив м'яч у сітку. Останньою подією дербі стало вилучення Льоренте, який грубо в'їхав у Гарсію на фланзі.

Нічия найбільше задовольнила "Барселону", яка в звітному турі зазнала першої поразки від "Осасуни" (2:4). Каталонці залишилися лідером Ла Ліги, набравши 21 очко. "Реал" іде другим, маючи в активі 18 пунктів. "Атлетіко" – третій (16 балів).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

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