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Голы, удаление и вынужденная пауза: как "Реал" c "Атлетико" зажгли в дерби Мадрида

Фото: Тибо Куртуа в этом моменте на высоте (sport.es)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Атлетико" расписал боевую ничью со столичным "Реалом" в 8-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 8-й тур

"Атлетико" – "Реал" – 1:1

Голы: Корреа, 90+5 – Милитан, 64

Удаление: Льоренте, 90+9 (А, прямая красная карточка)

 

 

 

В первом тайме команды не забили. Главные события в дерби развернулись после перерыва. На 64-й минуте "сливочные" повели в счете – Модрич отдал налево на Винисиуса, бразилец прострелил на дальнюю штангу, где Милитан принял мяч и вонзил в ближний угол.

Пропущенный мяч разгневал болельщиков "матрасников". Они забросали штрафную площадку "Реала" всяческим хламом, а в кипера Королевского клуба Куртуа прилетело несколько зажигалок. Арбитр вынужден был остановить матч, а пауза затянулась почти на 20 минут.

После возобновления поединка дело шло до минимальной победы "Реала". Однако в добавленное арбитром время "Атлетико" вырвал ничью – Корреа вырвался один на один с голкипером, ушел в сторону от Куртуа и отправил мяч в сетку. Последним событием дерби стало удаление Льоренте, грубо въехавшего в Гарсию на фланге.

Ничья больше всего удовлетворила "Барселону", которая в отчетном туре потерпела первое поражение от "Осасуны" (2:4). Каталонцы остались лидером Ла Лиги, набрав 21 очко. "Реал" идет вторым, имея в активе 18 пунктов. "Атлетико" – третий (16 баллов).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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