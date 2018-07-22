Над гольф-клубом Трампа перехватили небольшой самолет

Самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) вчера вечером, 21 июля, перехватил небольшой самолет, который пролетел вблизи гольф-клуба в штате Нью-Джерси, владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает NYT со ссылкой на информацию командования аэрокосмической обороны США.

Так, в командовании США сообщили, что самолет безопасно приземлился в аэропорту Питтстауна, где с пилотом встретились представители правоохранительных органов.

Отмечается, что самолет перехватили, потому что пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере в штате Нью-Джерси.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа в субботу, 21 июля, рассекретила документы, из которых следует, что ФБР в 2016 году прослушивало телефонные разговоры советника Трампа в избирательном штабе Картера Пейджа, подозревая его в работе на Россию.

Ранее, в феврале 2018 года, республиканцы палаты представителей Соединенных Штатов Америки обнародовали секретный доклад, в которой высшие должностные лица ФБР и Министерства юстиции США обвинялись в предвзятости в расследовании о связях команды президента США Дональда Трампа с Россией и вмешательстве в выборы. Так, в частности, они обвинялись в обращении за разрешением на наблюдение за экс-советником кампании Трампа - Картером Пейджем.