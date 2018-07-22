Білий дім розсекретив документи про прослуховування ФБР екс-радника Трампа

У ФБР вважають, що Картер Пейдж був предметом цілеспрямованого вербування з боку Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа в суботу, 21 липня, розсекретила документи, з яких випливає, що ФБР у 2016 році прослуховувало телефонні розмови радника Трампа у виборчому штабі Картера Пейджа, підозрюючи його в роботі на Росію. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, публікація документів - результат політичного конфлікту в сенаті США, коли республіканці заявили, що ФБР перевищило свої повноваження, почавши прослуховування Пейджа.

З опублікованих документів випливає, що ФБР запитувало дозволу на прослуховування Картера Пейджа.

"ФБР вважає, що Пейдж був предметом цілеспрямованої вербування з боку російського уряду", - пояснює спецслужба в документі.

Звинувачення в роботі незареєстрованим агентом Росії проти Пейджа були висунуті ще в 2015 році через його контакти зі співробітниками російської розвідки в США. Пейдж не заперечував, що його намагалися вербувати російські агенти, проте заявляв, що не передав їм ніяких важливих відомостей.

Нагадаємо, в лютому 2018 року республіканці палати представників Сполучених Штатів Америки оприлюднили секретну доповідь, в якій вищі посадові особи ФБР і Міністерства юстиції США звинувачувалися в упередженості в розслідуванні про зв'язки команди президента США Дональда Трампа з Росією і втручання у вибори. Так, зокрема, вони звинувачувалися через звернення за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.