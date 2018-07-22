Над гольф-клубом Трампа перехопили невеликий літак

Літак перехопили, бо пілот не мав відповідних дозволів на проліт через тимчасово закриту зону

Винищувач Військово-повітряних сил (ВПС) Сполучених Штатів Америки (США) вчора ввечері, 21 липня, перехопив невеликий літак, що пролетів поблизу гольф-клубу в штаті Нью-Джерсі, власником якого є президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє NYT з посиланням на інформацію командування аерокосмічної оборони США.

Так, у командуванні США повідомили, що літак безпечно приземлився в аеропорту Піттстауна, де з пілотом зустрілися представники правоохоронних органів.

Зазначається, що літак перехопили, бо пілот не мав відповідних дозволів на проліт через тимчасово закриту зону над полем президентського гольф-клубу в Бендмінстері у штаті Нью-Джерсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа в суботу, 21 липня, розсекретила документи, з яких випливає, що ФБР у 2016 році прослуховувало телефонні розмови радника Трампа у виборчому штабі Картера Пейджа, підозрюючи його в роботі на Росію.

Раніше, в лютому 2018 року, республіканці палати представників Сполучених Штатів Америки оприлюднили секретну доповідь, в якій вищі посадові особи ФБР і Міністерства юстиції США звинувачувалися в упередженості в розслідуванні про зв'язки команди президента США Дональда Трампа з Росією і втручання у вибори. Так, зокрема, вони звинувачувалися через звернення за дозволом на спостереження за екс-радником кампанії Трампа - Картером Пейджем.