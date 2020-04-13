Goldman Sachs прогнозирует падение цен нефть и после сделки ОПЕК+

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее снижение цен на нефть в ближайшие недели, поскольку "историческая, но недостаточная" сделка ведущих производителей о сокращении добычи вряд ли компенсирует вызванное коронавирусом падение спроса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает Goldman Sachs, даже если все ключевые члены ОПЕК будут полностью соблюдать сделку, а все остальные страны, согласившиеся сократить добычу в мае, обеспечат 50-процентный уровень соблюдения, добровольное сокращение будет представлять собой снижение лишь на 4,3 млн а баррелей в сутки от уровней первого квартала.

Более крупное сокращение производства странами G20 также не сильно поможет, сообщил банк.

"В конечном счете, это просто отражает то, что никакие добровольные сокращения не могут быть достаточно большими, чтобы компенсировать среднее падение спроса на 19 млн баррелей в сутки в апреле-мае из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Отметим, Goldman Sachs в середине марта прогнозировал падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.

Как сообщало РБК-Украина, страны Организации стран-экспортеров нефти, а также их союзники (ОПЕК+) 12 апреля согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. Гуппа ОПЕК+ договорилась снизить добычу нефти примерно на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и юне.