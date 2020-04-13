Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту і після угоди ОПЕК+

Один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує подальше зниження цін на нафту в найближчі тижні, оскільки "історична, але недостатня" угода провідних виробників про скорочення видобутку навряд чи компенсує викликане коронавірусом падіння попиту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає Goldman Sachs, навіть якщо всі ключові члени ОПЕК будуть повністю дотримуватися угоду, а всі інші країни, які погодилися скоротити видобуток в травні, забезпечать 50-відсотковий рівень дотримання, добровільне скорочення буде представляти собою зниження лише на 4,3 млн а барелів на добу від рівня першого кварталу.

Більш велике скорочення виробництва країнами G20 також не сильно допоможе, повідомив банк.

"У кінцевому рахунку, це просто відображає те, що жодні добровільні скорочення не можуть бути достатньо великими, щоб компенсувати середнє падіння попиту на 19 млн барелів на добу в квітні-травні з-за коронавіруса", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Goldman Sachs в середині березня прогнозував падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі. Такого рівня не було з початку 2002 року.

Як повідомляло РБК-Україна, країни Організації країн-експортерів нафти, а також їхні союзники (ОПЕК+) 12 квітня погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Група ОПЕК+ домовилася знизити видобуток нафти приблизно на 9,7 млн барелів на добу в травні і червні.