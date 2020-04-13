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Нефть дорожает после сделки ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи

Новости » Финансовый кризис 2020     13.04.2020 - 11:04
Нефть дорожает после сделки ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи
Фото: добыча нефти (OilNow)

Рост цен ограничен падением спроса из-за пандемии коронавируса

Цены на нефть в понедельник, 13 апреля, выросли более чем на 1 доллар за баррель после того, как ведущие производители окончательно согласовали крупнейшее для них сокращение добычи примерно на 10% от докризисного потребления. Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако рост ограничен опасениями, что снижения окажется недостаточно для борьбы с перенасыщением рынка в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,1%, до 32,77 долларов за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки WTI выросли 4,4%, до 23,77 долларов за баррель.

После четырехдневных дискуссий группа ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти примерно на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.

"Эта сделка позволит мировой нефтяной промышленности, а также национальным экономикам и другим отраслям, которые зависят от нее, избежать очень глубокого кризиса", - сказал вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин.

По его словам, сделка позволить сдержать наращивание запасов, что уменьшит давление на цены

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман поддержали сделку ОПЕК+ в ходе телефонного разговора в воскресенье. Трамп высоко оценил сделку, отметив, что она позволит сохранить рабочие места в американской энергетике.

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ добровольно пошли на еще более глубокие сокращения, что фактически снизит добычу ОПЕК+ на 12,5 млн баррелей в сутки с текущего уровня, сказал министр энергетики Саудовской Аравии.

Тем не менее, рост цен ограничен падением спроса на нефть. Потребление топлива в мире сократилось примерно на 30% из-за пандемии COVID-19.

"После первоначальной положительной реакции на цены на нефть мы ожидаем, что решение ОПЕК+ в лучшем случае установит минимальный уровень на рынке", - заявил Гарри Чилингирян из BNP Paribas, добавив, что рост цен на нефть также может быть ограничен за счет хеджирования со стороны производителей.

"Мы не ожидаем устойчивого восстановления цен на нефть до тех пор, пока неудовлетворенный спрос не вернется в третьем квартале", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, страны Организации стран-экспортеров нефти, а также их союзники (ОПЕК+) 12 апреля согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти.

По оценкам НБУ, падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов. При этом около половины украинского экспорта составляют продовольственные товары, цены на которые упали незначительно.

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи нефти, - Reuters Министры G20 не договорились о мерах по сокращению добычи нефти
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