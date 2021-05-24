Goldman Sachs очікує зростання цін на нафту до 80 доларів завдяки скасуванню локдаунів

Goldman Sachs заявив, що очікує зростання цін на нафту до 80 доларів за барель у четвертому кварталі 2021 року. Попит буде відновлюватися завдяки вакцинації.

Згідно з прогнозом, навіть з урахуванням припущення, що іранський експорт відновиться в липні, ціни на Brent все одно досягнуть позначки в 80 доларів до четвертого кварталу.

Goldman Sachs заявив, що відновлення попиту на розвинених ринках компенсує недавній удар по споживанню, викликаний коронавірусом, і, ймовірно, більш повільне відновлення в Південній Азії та Латинській Америці.

За його прогнозом, світовий попит може зрости на 4,6 мільйона барелів на день до кінця року, при цьому велика частина приросту ймовірна в наступні 3 місяці.

"Мобільність швидко зростає в США і Європі, оскільки вакцинація прискорюється, обмеження знімаються, а вантажна і промислова діяльність також зростає", - йдеться в записці інвестбанку.

Ціни на нафту впали минулого тижня після того, як президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Сполучені Штати готові скасувати санкції щодо нафтового, банківського і судноплавного секторів Тегерана.

Нафта відшкодувала частину цих втрат у понеділок, оскільки виникла потенційна проблема у відновленні ядерної угоди з Іраном 2015 року, яка могла б збільшити поставки нафти. Вартість нафти Brent зросла на 1,6% до 67,5 доларів, WTI - до 64,6 доларів.

Банк також очікує, що Організація країн-виробників нафти (ОПЕК) і її союзники, в тому числі Росія, група, відома як ОПЕК+, компенсують будь-яке нарощування видобутку в Ірані, зупинивши на два місяці збільшення свого видобутку в другій половині 2021 року.