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"Голден Стэйт" во второй раз сравнялся с "Бостоном" в финале НБА

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Бостон, Суббота 11 июня 2022 10:07
"Голден Стэйт" во второй раз сравнялся с "Бостоном" в финале НБА Фото: Стеф Карри набрал 43 очка и сделал 10 подборов (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый поединок финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации завершился второй победой "Голден Стэйт Уорриорз" над "Бостон Селтикс" (107:97). Счет в серии – 2:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал, 4-й матч

"Бостон" – "Голден Стэйт" – 97:107 (28:27, 26:22, 24:30, 19:28)

Второй подряд поединок в Массачусетсе сначала шел по сценарию третьего матча серии. В стартовых двух четвертях "Селтикс" пусть и минимально, но обыграли гостей из Калифорнии. На большой перерыв бостонцы ушли при своем преимуществе – 54:49.

Но в третьей 12-минутке "Голден Стэйт" перехватил инициативу. На площадке на протяжении четверти начались качели, и перед последней четвертью разрыв стал минимальным в пользу гостей – 78:79. В эндшпиле матча "Уорриорз" включились на максимум и довели поединок до комфортной победы.

Безусловным героем матча стал плеймейкер "Голден Стэйта" Стеф Карри. Он набрал 43 пункта, сделал 10 подборов и оформил 4 передачи за 40 минут на площадке. Лучший в "Бостоне" – Джейсон Тейтум – набрал всего 23 очка, 11 подборов и 6 передач.

Итак, в финальной серии счет снова стал равным. Следующий матч состоится в Сан-Франциско 14 июня, а в Бостоне соперники встретятся 17 июня.

Напомним, что "Тампа-Бэй" впервые повела в финале Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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