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"Голден Стэйт" впервые повел в финальной серии НБА против "Бостона"

Фото: Джордан Пул набрал 14 очков за "Голден Стэйт" (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорцив

Пятый поединок финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации завершился домашней победой "Голден Стэйт Уорриорз" над "Бостон Селтикс" (104:94). Счет в серии – 3:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал, 5-й матч

"Голден Стэйт" – "Бостон" – 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20)

Сравняв счет в серии выездной победой, "Уорриорз" сразу взялись за дело на домашнем паркете. В первой четверти калифорнийцы привезли "Селтикс" +11 очков.

Те, правда, оправились во второй 12-минутке и провели ее на равных. А в третьей четверти даже сумели перехватить инициативу. "Бостон" отыграл те же 11 очков и перед решающим отрезком "Голден Стэйт" вел лишь минимально (75:74).

Однако в очередной раз в финальной серии "Уорриорз" включились на максимум именно в последней четверти. "Голден Стэйт" в очередной раз смял бостонцев, порой отстававших на солидные 16 пунктов. В конце концов сирена зафиксировала комфортную победу хозяев.

Итак, для завоевания чемпионского титула "Голден Стэйт" осталось одержать одну победу. Она может состояться уже 17 июня, когда команды сойдутся в Бостоне в шестом поединке серии.

Напомним, что "Тампа-Бэй" одолела "Рейнджерс" и вышла в финал хоккейного Кубка Стэнли.

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