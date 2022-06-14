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"Голден Стейт" вперше повів у фінальній серії НБА проти "Бостона"

Фото: Джордан Пул набрав 14 очок за "Голден Стейт" (twitter.com/NBA)
Автор: Антон Федорців

П'ятий поєдинок фінальної серії Національної баскетбольної асоціації завершився домашньою перемогою "Голден Стейт Ворріорз" над "Бостон Селтікс" (104:94). Рахунок у серії – 3:2.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, фінал, 5-й матч

"Голден Стейт" – "Бостон" – 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20)

Зрівнявши рахунок у серії виїзною перемогою, "Ворріорз" узялися до справи на домашньому паркеті відразу. У першій чверті каліфорнійці привезли "Селтікс" +11 очок.

Ті, щоправда, оговталися у другій 12-хвилинці та провели її на рівних. А в третій чверті навіть зуміли перехопити ініціативу. "Бостон" відіграв ті самі 11 очок і перед вирішальним відрізіком "Голден Стейт" вів лише мінімально (75:74).

Проте, вкотре впродовж фінальної серії "Ворріорз" увімкнулися на максимум саме в останній чверті. "Голден Стейт" вчергове зім'яв бостонців, які часом відставали на солідні 16 пунктів. Зрештою, сирена зафіксувала комфортну перемогу господарів.

Отже, для здобуття чемпіонського титулу "Голден Стейт" залишилося здобути одну перемогу. Вона може відбутися вже 17 червня, коли команди зійдуться в Бостоні у шостому поєдинку серії.

Нагадаємо, що "Тампа-Бей" здолала "Рейнджерс" і вийшла у фінал хокейного Кубка Стенлі.

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